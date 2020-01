Jesualdo despista sobre pedido de reforços e exalta força do elenco santista

O Santos tem sido bastante cauteloso nessa janela de transferência. Além do técnico Jesualdo Ferreira, apenas dois reforços chegaram: O lateral-direito Madson, ex-Athletico-PR, e o atacante Raniel, envolvido em troca com o São Paulo pelo meia Vitor Bueno.

Em entrevista coletiva nessa quarta-feira, o comandante português não deu pistas sobre suas conversas com a diretoria do clube por possíveis contratações, mas confirmou que elas estão acontecendo. “Tenho conversado com a diretoria, sim, mas não vou falar o que”, afirmou, com bom-humor.

“Não sei os orçamentos no Brasil. Não posso falar sobre isso. Sampaolli ficou em segundo lugar no campeonato com esses jogadores. Se ele pediu, é porque daria mais força ao time. Não tenho tempo para esse tipo de balanço ainda. Não tenho conhecimento ainda para dizer”, completou.

Com apenas 12 dias de trabalho, Jesualdo ainda toma tempo para o elenco. Mesmo com as baixas importantes sofridas nesta janela, o treinador mostrou confiança no plantel santista. “Tenho segurança que se essa equipe e esses jogadores se empenharem bem, poderemos ser melhores. O futuro próximo é que vai dizer se precisamos de mais jogadores para ter mais poder competitivo”, ressaltou.

Sobre Cueva, reforço mais caro do Peixe em 2019 e que ainda vive momentos de indecisão no clube, o técnico não quis comentar. “Eu não vou falar de questões individuais. É um assunto que não faz parte das minhas preocupações neste momento. Tem ficado fora dos treinos por problemas físicos e não vai estar amanhã”, disse o português.

O Santos estreia no Campeonato Paulista às 19h15 dessa quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.