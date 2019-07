Jean Mota fala de adaptação em nova função no Santos: “São três volantes”

Jean Mota tem tentado se adaptar à função de volante para voltar a ser titular do Santos. O técnico Jorge Sampaoli tem armado a equipe com três zagueiros ou três meio-campistas e três atacantes, sem um armador.

Jean treinou na maior parte da intertemporada como reserva e começou no banco de reservas na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último domingo, no Pituaçu.

“Falso 9 ele nunca mais me pediu. Como chegou Uribe e tem o Sasha, mas tenho jogado de segundo volante, sim. Ele não tem mais jogado como meia, mas sim com três volantes. Tenho que me adaptar, ele falou comigo e pretende me usar mais assim. Já treinei de extremo, mas posição para eu brigar é nessa função. Pode ser ele que mude botando o meia e eu estaria ali. De falso 9 acho que não vou mais, não”, disse Jean Mota, em entrevista coletiva.

Além da questão tática, Sampaoli tem buscado opções sem Jean Mota por causa da iminência da saída. Nos bastidores, o Santos admite vendê-lo nessa janela de transferências.

O treinador tem observado alternativas durante a semana livre. A tendência, porém, é do meio-campo com Diego Pituca e Carlos Sánchez. Alison briga por posição com Gustavo Henrique.