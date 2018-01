Jair avisa Carille sobre quarta força: “vamos ver quando a bola rolar”

Ano passado, o Corinthians foi taxado de ser a quarta força do futebol paulista no início da temporada e acabou usando a alcunha como fator motivacional na campanha que o levou não só ao título do Estadual como também no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, logo no início de 2018, Fábio Carille acabou revelando a sua lista de favoritos. Para o técnico corintiano, dessa vez o Santos é a quarta força.

Questionado sobre o assunto, Jair Ventura, que chegou para comandar o Peixe há poucos dias, não mostrou qualquer irritação e até chegou a brincar com o tema. Entretanto, o companheiro de profissão de Carille não deixou de mandar o seu recado.

“Quando me perguntaram isso eu disse: ‘Se é a quarta força e ganhar o que ele ganhou ano passado eu quero ser a quarta força’. Mas olhar para essa camisa do Santos aqui e falar que é a quarta força? Não pode, né? O Santos nunca vai ser a quarta força”, comentou Jair, antes de completar de forma mais incisiva.

“Acho que todos os grandes estão no mesmo patamar, principalmente quando jogam contra. Acho que não somos a quarta força, mas cabe a gente mostrar isso dentro de campo, porque antes de começar se fala muita coisa, mas vamos ver quando a bola rolar”, concluiu.

Para Fábio Carille, nem mesmo o Corinthians é o favorito para conquistar o Campeonato Paulista. Em sua lista, o técnico do Timão coloca o Palmeiras, vice-campeão Brasileiro, como o grande candidato.

“Lembro que, no ano passado, Palmeiras e Santos estavam à frente, São Paulo junto conosco. Hoje vejo a gente um pouco acima, São Paulo também acima, mas, pelas contratações, coloco o Palmeiras à frente de todos. Corinthians e São Paulo bem parecidos ali e o Santos um pouco abaixo. Trouxe um excelente treinador, mas perdeu nomes como Lucas Lima, Oliveira, Zeca…”, disse Carille na ocasião.

O Campeonato Paulista, aliás, é uma novidade para Jair Ventura, que vem do Botafogo. Acostumado a disputar o Campeonato Carioca, mesmo antes de sua estreia o treinador não tem dúvidas de que seu novo desafio será muito mais árduo a partir de agora.

“É o mais disputado. Não só pelos grandes, mas pelas surpresas. Todo ano temos surpresas. Eu sempre acompanho e os times do interior saem na frente dos demais pela estrutura. São Paulo proporciona isso. Os times mesmo com menor investimento, são organizados, têm uma boa estrutura, bons campos, bom material humano. É com certeza o regional mais disputado. A expectativa é grande. Ansioso, claro, mas bem focado, muito tranquilo, sabendo que com o tempo o time vai chegar a uma condição ideal”, comentou Jair Ventura, de apenas 38 anos.