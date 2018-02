Há dois meses sem jogar, Diogo Vitor fará “pré-temporada pessoal” no Santos

Diogo Vitor foi promovido ao elenco profissional do Santos na última semana, mas ainda está cedo para que fique à disposição do técnico Jair Ventura no Campeonato Paulista.

Sem atuar desde o dia 10 de dezembro, Diogo fará uma “pré-temporada pessoal”. Ele seguirá os passos da preparação dos demais jogadores do elenco no início de janeiro, com testes clínicos, físicos e trabalhos gradativos com bola, antes de ser liberado pela comissão técnica.

A expectativa é que Diogo Vitor esteja pronto em até duas semanas. O Menino da Vila se destacou pelo time B no Campeonato Brasileiro de Aspirantes em 2017 e renovou o contrato até 2021 antes de ser promovido ao grupo principal.

Colecionador de polêmicas no início de carreira, Diogo não cometeu atos de indisciplina em 2017 e ganhou um considerável aumento salarial para permanecer na Vila Belmiro. O Real Madrid B tinha interesse em seu futebol.