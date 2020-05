Há 16 anos, Ricardinho estreou, Renato se despediu e Diego fez último gol pelo Santos

Curiosidade alvinegra! 🤓⁣⁣ Neste mesmo dia, em 2004, Ricardinho estreava pelo Santos. Como Diego era o camisa 10, o recém-contratado usou o número 8 naquele jogo e assim permaneceu durante a inesquecível campanha do octa do Brasileirão! #QuarentenaSantista⁣⁣

Ricardinho estreou pelo Santos há exatos 16 anos, no dia 30 de maio de 2004, em empate de 3 a 3 com o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Como Diego era o camisa 10, Ricardinho vestiu a 8 e com ela veio o título nacional. O meia foi fundamental na campanha vitoriosa do Peixe.

Esse jogo marcou também a despedida de Renato. Sem saber, o ídolo santista disputou a última partida pelo Alvinegro. Ele acabou barrado por Vanderlei Luxemburgo diante da negociação em andamento com o Sevilla, da Espanha, e depois foi disputar a Copa América com a seleção brasileira.

Atualmente no Flamengo e à época negociado com o Porto (POR), Diego abriu o placar e fez o último gol dele pelo Santos.- Elano e Deivid também marcaram. O time formou com Mauro, Elano (Claiton), André Luis, Narciso (Domingos) e Léo; Paulo Almeida (Paulo César), Renato, Diego e Ricardinho; Deivid e Robinho.