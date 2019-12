Gustavo Henrique está na mira do Flamengo, próximo adversário do Santos

Neste domingo, o Santos encerra sua participação no Campeonato Brasileiro. Válido pela 38ª rodada, o duelo contra o Flamengo marca não só a despedida da Vila Belmiro na temporada, mas também de alguns nomes importantes. Além de Sampaoli, Jorge, Derlis González, lucas Veríssimo e Vanderlei, o capitão Gustavo Henrique pode estar de saída.

Segundo o portal “O Dia”, o zagueiro do Peixe está na mira do Flamengo, que ainda tem o Mundial de Clubes em pauta, mas já começa a pensar no planejamento para 2020. A informação é que o atleta sabe do interesse rubro-negro e deve tomar a decisão até o final deste mês, quando seu contrato com a equipe paulista se encerra.

Além disso, foi dito que Flamengo e o defensor já tem um acordo. Caso Gustavo não receba boas ofertas da Europa, ele vai defender o Rubro-Negro pelas próximas três temporadas.

Revelado pelo Santos, Gustavo Henrique só está atrás de Diego Pituca em número de jogos nesta temporada. Com 54 partidas, o zagueiro é a principal peça do sistema defensivo de Jorge Sampaoli. Apesar das propostas enviadas pela diretoria, o camiseta 6 ainda não aceitou renovar.

