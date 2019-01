Felippe Cardoso sente problema na coxa em treino do Santos

Felippe Cardoso, do Santos, sentiu um problema na coxa esquerda durante treino de finalização na última terça-feira, no CT Rei Pelé.

O atacante será avaliado em exames de imagem nesta quarta e é desfalque provável para a partida contra o Bragantino, nesta quinta, no Estádio Nabi Abid Chedid, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

A provável formação do Peixe, antecipada pela Gazeta Esportiva, é: Vanderlei, Victor Ferraz, Aguilar, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Copete; Alison, Carlos Sánchez e Jean Mota; Soteldo e Derlis González.

O Alvinegro é líder do Grupo A do Paulistão, com 9 pontos e 100% de aproveitamento.

