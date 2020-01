Falta de propostas por Lucas Veríssimo surpreende e preocupa o Santos

O Santos esperava receber muitas propostas por Lucas Veríssimo entre o fim de 2019 e o início de 2020. Na prática, porém, o zagueiro ainda não teve ofertas oficiais.

Veríssimo foi sondado por clubes da Europa e nada avançou. Essa janela de transferências é considerada mais fraca em comparação com o meio do ano, no fim da temporada no continente.

Essa falta de opções para o zagueiro surpreende e também deixa o Peixe preocupado. Ele é o principal ativo no mercado para melhorar a situação financeira da equipe.

Sem grandes recursos, o Alvinegro trouxe Madson e Raniel em trocas por Victor Ferraz e Vitor Bueno com Grêmio e São Paulo, respectivamente. No mais, não há negociações avançadas.

Enquanto isso, o Santos espera fazer lucro com transações menores. Jean Mota, por exemplo, deve receber proposta da Arábia nos próximos dias. Eduardo Sasha é outro bem cotado.

Lucas Veríssimo foi titular absoluto do Peixe em 2019 e, se ficar, agradará ao novo técnico Jesualdo Ferreira. O Alvinegro já perdeu Gustavo Henrique para o Flamengo.