Exames não apresentam alterações, e Aguilar pode ter alta na segunda

O zagueiro Felipe Aguilar, escalado como titular contra o Corinthians, precisou deixar o gramado da arena de Itaquera de ambulância na tarde de domingo após choque de cabeça. Examinado no Hospital Sírio Libanês, o colombiano do Santos pode ter alta na segunda-feira.

“Aguilar está bem. Foi feita tomografia computadorizada agora há pouco e apareceu tudo normal. Ele ficará internado em observação esta noite. Amanhã repetirá a tomografia e provavelmente terá alta”, comentou o presidente do Peixe, José Carlos Peres.

No último minuto do primeiro tempo, com o placar em 2 a 1 para o Corinthians, Danilo Avelar e Aguilar se chocaram em tentativa de cabecear a bola na área do time visitante. O defensor santista chegou a ficar desacordado, causando preocupação entre jogadores dos dois times.

Chamada ao gramado pelos próprios atletas, a ambulância entrou para remover Aguilar, já com um colar cervical instalado. Alguns torcedores corintianos, inclusive, aplaudiram no momento em que o veículo deixou o campo com o colombiano, substituído por Lucas Veríssimo.

Felipe Aguilar recebeu o primeiro atendimento ainda no posto médico do estádio e, em seguida, foi removido para o Sírio Libanês. Avaliado por neurologista no hospital, o zagueiro do Santos passou por tomografia e não teve qualquer alteração clinica detectada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O defensor passa a noite internado e será reavaliado na manhã desta segunda para possível alta após realização de nova tomografia. Pipe Restrepo Uribe, empresário de Aguilar, garantiu que a situação é tranquila. “Está tudo bem, ele me respondeu normalmente. Calmo e estável”, afirmou.

O Corinthians ganhou por 2 a 1 o primeiro jogo diante do Santos pela semifinal do Campeonato Paulista. Portanto, para avançar à final precisa apenas de um empate na partida com início previsto para as 20 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Estádio do Pacaembu.