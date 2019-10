Evandro vê expulsão injusta; meia aumenta lista de desfalques do Santos para clássico

Evandro acha que sua expulsão foi injusta no segundo tempo da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Vasco no último sábado, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Autor da assistência para o gol de Tailson, o meia recebeu o cartão vermelho após carrinho em Marrony. A arbitragem havia amarelado o atleta antes de acionar o VAR.

“Eu achei que o cartão amarelo estava de bom tamanho. Tem uma jogada que o Tailson recebe uma entrada por trás (de Andrey) e o VAR não foi chamado”, disse Evandro.

Com a expulsão, Evandro aumenta a lista de desfalques do Santos para o clássico contra o Palmeiras nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Nacional. As outras baixas confirmadas são Derlis González (Paraguai), Soteldo (Venuzela) e Felipe Jonatan (seleção olímpica). Carlos Sánchez, com dores na coxa direita, e Luiz Felipe, em recuperação de torção no tornozelo esquerdo, são dúvidas. Lucas Veríssimo, em compensação, fica à disposição depois de cumprir suspensão.