Evandro assina contrato com o Santos e é o 11º reforço de 2019

O Santos fechou a contratação de Evandro na tarde desta segunda-feira. O meio-campista de 32 anos foi ao CT Rei Pelé e assinou por um ano, com salário três vezes menor em relação ao recebido no Hull City (ING).

A negociação é vista pelo Peixe como oportunidade de mercado. Evandro estava livre e vem apenas sob o custo do salário, com comissão pequena para o padrão atual e sem luvas (valor pago pela assinatura do acordo). O técnico Jorge Sampaoli não indicou, mas aprovou.

Evandro é mais meia do que volante e o Santos ainda procura outro jogador para compor o meio-campo depois da ida de Jean Lucas para o Lyon (FRA).

O meia começou a carreira no Athletico-PR e passou por Goiás, Palmeiras, Desportivo Brasil, Atlético-MG, Vitória, Figueirense, Estrela Vermelha-SER, Estoril e Porto, além do Hull City. O brasileiro disputou a Premier League na penúltima temporada e participou da Championship neste ano.

Evandro é o 11º reforço do Santos em 2019. Antes chegaram o goleiro Everson, o zagueiro Felipe Aguilar, os laterais-esquerdos Jorge e Felipe Jonatan, os volantes Jobson e Jean Lucas, o meia Cueva e os atacantes Soteldo, Marinho e Uribe.