Em dúvida sobre contratação, Santos quer diminuir pedida de Caio

O Santos não está plenamente confiante pela contratação de Caio Henrique, do Atlético de Madrid-ESP, por empréstimo até o fim de 2018. O meia não se firmou no elenco profissional e nem é titular absoluto do time B. Diante das dúvidas, o Peixe quer diminuir a pedida.

O alvinegro entende que os 3 milhões de euros (R$ 12,2 milhões) como valor de compra fixado em contrato são exagerados. O clube quer pagar, no máximo, metade desta quantia. Além disso, há a tentativa de diminuir também os salários do atleta de 20 anos.

O pedido inicial era por R$ 120 mil por mês. Caiu para R$ 90. E agora fala-se em R$ 70, com aumento após um número determinado de jogos e acréscimos por produtividade e metas conquistadas.

Negociação via whatsapp

O presidente José Carlos Peres está no México para tratar de amistosos, parcerias e uma última tentativa por Zelarayán. Mesmo assim, é ele quem conduz as negociações, com a ajuda de seu assessor especial, o advogado Daniel Bykoff. Orlando Rollo, o vice e presidente interino neste momento, não participa das tratativas.

Os representantes de Caio conversaram com o Peres sobre a possibilidade de empréstimo do meia e o desejo do Menino da Vila em retornar. Depois do pedido por valores menores, o papo será via Bykoff neste fim de semana. A data limite é segunda-feira, último dia para contratações vindas do exterior.

Concorrência, mas nem tanto

Caio foi sondado por Botafogo e Fluminense e recebeu uma proposta do Paraná, mas a prioridade é o Santos. Se o Peixe não avançar pelo negócio, outros clubes serão ouvidos.

Caio é meia de origem, mas pode atuar como segundo volante e até como primeiro homem de meio-campo. Uma vontade do seu avô pesa a favor do alvinegro. Conheça mais sobre o jogador.