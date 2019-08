Elenco busca levantar moral de Aguilar, um “exemplo” no dia a dia do Santos

A preocupação com o fator psicológico de Felipe Aguilar não se resume apenas ao técnico Jorge Sampaoli. O elenco do Santos busca levantar o moral do zagueiro durante essa semana.

Aguilar é muito querido pelos companheiros e é visto como um exemplo pela comissão técnica. O colombiano chega mais cedo e sai mais tarde todos os dias, ajuda os mais novos e é elogiado pela serenidade e disciplina.

A calma, porém, se tornou desconfiança nos últimos jogos. O defensor falhou em dois dos três gols na derrota para o São Paulo, teve tempo para se recuperar por causa da suspensão automática e voltou a errar, dessa vez nos três gols do Fortaleza na Vila Belmiro, no último domingo.

No vestiário após o tropeço, Aguilar estava arrasado: chorou, pediu desculpa e falou que foi o único culpado e que os companheiros não mereceram o empate. A resposta foi: “Ganhamos os sete jogos juntos e agora empatamos juntos”.

A comissão técnica tem conversado com Felipe Aguilar e observado de perto o desempenho nos treinamentos. No primeiro esboço do time, ele foi testado entre os titulares. A partida contra a Chapecoense ocorrerá no sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Ele está bem. Ficar fora é uma questão do treinador. Temos que apoiar ele. É um dos melhores zagueiros. Estamos aqui para estar do lado dele e mostrar que contamos com ele”, disse Marinho, em entrevista coletiva.

Sampaoli é fã de Aguilar, dentro e fora do campo, e espera ser capaz de recuperá-lo. O objetivo do treinador é escalar o zagueiro assim que sentir que ele está pronto.

