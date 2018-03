Dupla é convocada pela seleção sub-20 e desfalcará o Santos

Rodrygo e Yuri Alberto, do Santos, foram convocados para amistosos com a seleção sub-20 e desfalcarão o time nas fases finais do Campeonato Paulista. O Brasil enfrentará o México nos dias 22 e 25 de março, em Manaus. O segundo jogo das quartas de final do estadual será no dia 21 e o primeiro da semi, caso o Peixe se classifique, 25.

Rodrygo e Yuri substituem Vinícius Jr. e Lincoln, do Flamengo. A CBF anunciou a convocação dos santistas em seu site oficial, evidenciando que o alvinegro, mesmo com decisões pela frente, liberou a dupla titular na partida contra o Novorizontino, nesta quarta-feira, em Novo Horizonte.

Os Meninos da Vila nascidos em 2001 vestiram a camisa da Seleção em outras oportunidades. Yuri Alberto, por exemplo, participou do título do Sul-Americano Sub-17 de 2017 e do terceiro lugar no Mundial Sub-17 da Índia.