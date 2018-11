Dodô diz que faltou “conjunto” em derrota do Santos para a Chape

Dodô acredita que o desentrosamento foi preponderante para a derrota do Santos de 1 a 0 para a Chapecoense na noite desta segunda-feira, no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe não teve seis jogadores – Victor Ferraz, Diego Pituca e Gabigol (suspensos) e Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felippe Cardoso (lesionados).

“Faltou um pouco de tudo. Tivemos um início bom, mas depois sentimos a falta de entrosamento. Erramos passes. Fazíamos os movimentos no tempo errado. A gente sentiu bastante a falta de conjunto. Tivemos muitas mexidas. Tentamos de tudo”, disse Dodô, ao Premiere.

“Cuca mudou no intervalo. Tentamos suprir a ausência do zagueiro, que hoje não temos no elenco. Temos de erguer a cabeça que ainda temos cinco jogos. Saímos muito chateados. Nossa expectativa era outra. Futebol é assim. Um dia a gente ganha e outro a gente perde”, completou o ala.

Com a derrota, o Santos perdeu a oportunidade de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro e agora é o oitavo. O Peixe voltará a campo para enfrentar o Flamengo, quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González, convocados para a Costa Rica, Uruguai e Paraguai, respectivamente, são desfalques certos.