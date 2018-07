Dodô destaca amistoso com Monterrey visando ganhar ritmo de jogo

Na noite deste sábado, o Santos faz seu primeiro jogo da intertemporada no México. Às 23 horas (de Brasília), o Peixe enfrenta o Monterrey no Estádio BBVA Bancomer, em Monterrey, em amistoso preparatório para a sequência da temporada no segundo semestre.

“Este amistoso é importante para os dois clubes. Acredito que será um evento bacana. Tivemos uma recepção bem legal e, pelo que ouvimos falar, eles (torcedores) estão muito animados para assistir. O estádio estará cheio e isso nos motiva bastante para jogar. Os treinamentos são simulações dos jogos, mas por mais que tenhamos feito muitos treinos fortes, precisamos adquirir o ritmo de jogo atuando. Estes dois jogos serão muito importantes para voltarmos bem para o Brasileiro”, ressaltou o lateral Dodô.

A delegação alvinegra chegou ao México na última quinta-feira, quando realizou uma atividade leve na academia do hotel. No dia seguinte, o elenco treinou no CT do Monterrey, onde o técnico Jair Ventura comandou um trabalho tático e jogadas de bola parada, encerrando a preparação para o duelo deste sábado.

“Fizemos uma viagem muito longa e chegamos bem cansados. Realizamos uma atividade na academia e, nesta sexta, foi bom ter um contato com bola. Estamos bem, descansados e prontos para o jogo”, disse o lateral.

O time de Vila Belmiro enfrentou o Monterrey apenas uma vez na sua história, também em um amistoso, no dia 24 de julho de 1971. Na ocasião, a partida terminou empatada em 1 a 1 e Edu anotou o único gol do alvinegro praiano no duelo.

No retorno do Campeonato Brasileiro, o Santos terá logo de cara um clássico. No dia 19, quinta-feira, o Peixe recebe no Estádio do Pacaembu o Palmeiras, às 20h (de Brasília), em partida válida pela 13ª rodada da competição.

Veja treino do Santos do México:

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com