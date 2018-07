Dodô admite incômodo com Z4, mas valoriza empate em Chapecó

O lateral esquerdo Dodô valorizou o empate do Santos com a Chapecoense, na Arena Condá, mas reconheceu que a proximidade da zona de rebaixamento incomoda. Com o resultado, os praianos seguem um ponto atrás dos catarinenses, que têm 16, mas possuem uma partida a menos que os seus concorrentes. O América-MG, primeiro time da zona de descenso à Série B do Brasileiro, está com 14.

“Incomoda bastante. Fizemos um jogo bem difícil hoje (domingo). O time deles é forte fisicamente. É uma situação que incomoda, mas temos de trabalhar para sair dali. Estamos trabalhando bastante para recuperar as posições”, disse, justificando seus bons olhos ao analisar o 0 a 0.

“Acho que um ponto não é ruim. É o segundo jogo que saímos sem perder fora de casa. Temos melhorado, mas não é o suficiente. Não é o que a gente quer. Temos de trabalhar para sair dessa situação na tabela”, continuou o defensor alvinegro.

Na próxima rodada, os comandados de Jair Ventura encaram o Flamengo, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, buscando abrir ao menos uma distância maior da zona de rebaixamento.