Dínamo pede tempo, e Santos espera Derlis González nesta quarta

A saída parecia certa, mas Derlis González deve se reapresentar ao Santos na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, no início da nova temporada.

O Peixe tentou antecipar o fim do contrato de empréstimo com o Dínamo de Kiev, válido até junho, porém, não obteve sucesso. O clube da Ucrânia pediu para tomar uma posição até o fim deste mês, na reabertura da janela de transferências no país.

O Olímpia, do Paraguai, foi o principal interessado em Derlis, mas esbarrou numa pedida alta do Dínamo e esfriou a negociação. O atacante concedeu entrevistas falando como jogador do clube e até sobre a parceria com Roque Santa Cruz.

Derlis chegou ao Santos em 2018 e começou o ano passado como titular, antes de perder espaço com o ex-técnico Jorge Sampaoli. O paraguaio fez 36 jogos e marcou oito gols. O contrato com o Dínamo de Kiev termina em 2022.