David Braz e Jean Mota levam terceiro amarelo e não enfrentam o Flamengo

O zagueiro David Braz e o meia Jean Mota foram advertidos com o cartão amarelo na noite deste domingo, no empate por 0 a 0 com a Chapecoense, na Arena Condá, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, a dupla acumulou o terceiro na competição e não poderá enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira, ás 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O meio-campista levou o amarelo ainda no primeiro tempo ao parar contra-ataque do adversário pela direita após erro de passe de Victor Ferraz. O segundo vai perder o embate frente ao cariocas por causa de uma falta cometida em Wellington Paulista na metade da etapa final, na entrada da área.

Os prováveis substitutos da dupla só devem ser conhecidos no treinamento de terça-feira, mas os favoritos são Lucas Veríssimo, que perdeu a vaga após não viajar para a inter-temporada no México, e Vecchio, que entrou justamente na vaga de Mota em Chapecó.

Com o resultado, os praianos seguem um ponto atrás dos catarinenses, que têm 16, mas possuem uma partida a menos que os seus concorrentes. O América-MG, primeiro time da zona de descenso à Série B do Brasileiro, está com 14.