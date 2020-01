Cueva ainda aguarda decisão do Santos sobre o futuro; retorno deve ser na terça

Christian Cueva é esperado no Santos na próxima terça-feira, no CT Rei Pelé, após disputar amistosos pelo Peru contra o Uruguai.

O meia foi liberado para tratar de “assuntos particulares referentes ao futuro da carreira” até essa segunda, Terça é dia de folga para o elenco, mas o Peixe quer conversar com Cueva para posicioná-lo.

Os representantes do peruano afirmam que o Alvinegro prometeu esclarecer a situação no fim de semana. Procurado pela Gazeta Esportiva via assessoria de imprensa, o superintendente Paulo Autuori negou. Ainda não há decisão tomada e nem prazo para decidir.

O Santos suspendeu Cueva preventivamente após o ocorrido em casa de show da Baixada Santista em setembro. O departamento jurídico foi acionado, mas o contrato não pode ser quebrado. O atleta está emprestado pelo Krasnodar (RUS) até janeiro, porém, há cláusula de compra obrigatória em R$ 26 milhões divididos em três parcelas anuais entre 2020 e 2022.

O Peixe determinará em breve se Christian Cueva treinará com os demais jogadores do grupo principal ou se será afastado. O técnico Jorge Sampaoli não deve utilizá-lo até o fim da temporada.

