Cuca explica ‘sumiço’ de Bambu e não se garante no Santos em 2019

Robson Bambu é personagem principal de um verdadeiro imbróglio envolvendo Santos, Atlético-PR e seu empresário. Criado nas categorias de base do Peixe, o zagueiro de 20 anos não atua desde 30 de setembro, quando, na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano superou justamente o Furacão.

Bambu já está recuperado de uma lesão na coxa direita, mas há quem duvide de seu aproveitamento no time até que toda a situação de bastidor seja definida. Segundo o técnico Cuca, a ausência do defensor não está atrelada ao extra-campo.

“Ele está na transição, está vindo ao campo aos poucos. A gente tem de ter calma, temos dois zagueiros com cartões amarelos. Ele ainda pode nos servir e temos grande confiança nele”, garantiu.

Por outro lado, o técnico, que vive em debate com o presidente do clube, José Carlos Peres, evita cravar sua permanência no Santos na próxima temporada, mesmo que seu contrato em vigor tenha vencimento só em dezembro do ano que vem.

“Tenho contrato até 2019. Vamos pensar neste ano aqui que é mais importante. Nem sabemos se vamos estar vivos”, afirmou, disposto a mudar de assunto.