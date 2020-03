Coronavírus e proposta baixa: negociação do Santos com Yuri Alberto não evolui

O Santos segue distante de assegurar a permanência de Yuri Alberto, atacante de 19 anos e em alta com o técnico Jesualdo Ferreira.

O contrato de Yuri termina em 31 de julho de 2020 e ele já poderia ter assinado um pré-acordo para sair de graça em agosto. A decisão dele e de seus representantes, porém, é só ouvir interessados no caso de desacerto com o Peixe.

A última proposta feita pelo Alvinegro não agradou. A base salarial seria de 30% do valor recebido mensalmente por Raniel, por exemplo – quantia considerada baixada pelos empresários.

Outro entrave é o coronavírus. A pandemia limita reuniões presenciais e as conversas via aplicativo não têm sido suficientes para qualquer avanço. E a entrevista de José Carlos Peres à Gazeta Esportiva não agradou ao estafe do atleta.

A preocupação da diretoria santista é acertar um salário alto e abrir precedente para outras renovações – caso semelhante ocorre nas tratativas com Lucas Veríssimo.

Yuri Alberto tem um gol marcado em cinco jogos pelo Santos no ano. Ele foi promovido em 2017 ao lado de Rodrygo, hoje no Real Madrid.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com