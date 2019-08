Sampaoli elogia garotos, mas alerta para falta de forma após “novela” no Santos

Sandry e Tailson estão nos planos de Jorge Sampaoli, mas dificilmente terão muitos minutos no elenco profissional do Santos ainda neste ano.

Com a “novela” pela renovação do contrato, a dupla das categorias de base ficou em inatividade por muito tempo e agora tenta retomar as condições do início do ano, quando era opção no banco de reservas.

“Renovaram, mas tiveram seis meses parados. Terão um largo caminho para voltar à plenitude da pré-temporada. Vi Sandry no sub-20 e ele está fora de forma. A forma ele terá de encontrar com o tempo. Têm muito futuro, quando estiverem bem serão levados em consideração ou ao menos avaliados”, explicou Sampaoli, em entrevista coletiva.

Sem espaço atualmente entre os profissionais, Sandry e Tailson reforçam o sub-20 para readquirir o ritmo de jogos e melhorar o desempenho nos treinamentos.

Sandry assinou até 31 de julho de 2022. O vínculo de Tailson se encerrará em 31 de julho de 2024. A multa rescisória é de 100 milhões de euros (R$ 443 mi).

