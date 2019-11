Conselho do Santos considera portaria de Peres ilegal e “libera” vice-presidente

O Conselho Deliberativo do Santos se reuniu na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro, e “liberou” o vice-presidente Orlando Rollo a voltar.

Rollo pediu licença do cargo em janeiro deste ano. Uma das justificativas foi discordar de uma portaria do presidente José Carlos Peres, limitando suas funções em setembro de 2018.

A Comissão de Inquérito e Sindicância avaliou o caso e declarou a portaria como ilegal, descumprindo o Estatuto Social. A punição sugerida foi de advertência. O Conselho não aprovou e pediu para a CIS reavaliar por causa da ausência de uma defesa por escrito de Peres, dando margem à paralisação do processo via liminar.

Os conselheiros, porém, concordaram com a ilegalidade da portaria e “liberaram” Orlando Rollo para o retorno. O vice-presidente agora terá de se posicionar sobre voltar ou se afastar de vez.

“Sobre a portaria ilegal emitida pelo senhor José Carlos Peres retirando as minhas atribuições estatutárias de vice-presidente, e consequentemente o meu retorno às minhas atribuições, tenho a dizer que pretendo seguir as determinações estatutárias e a decisão soberana do egrégio Conselho Deliberativo. Entretanto, aguardo ser notificado oficialmente sobre os termos e condições do meu retorno”, disse Rollo, à Gazeta Esportiva.

Relator da Comissão de Inquérito e Sindicância, José Rubens Paixão Passos aconselhou Rollo a retornar e prometeu cobrar José Carlos Peres pessoalmente se continuar limitando seu trabalho.

“(Peres) falou que era amigo do vice-presidente, que falou recentemente por telefone. Que tinha dado esporte olímpico, futebol feminino e segurança. E que não tinha nada contra ele. Não dá para (a comissão) inventar palavras no depoimento. Se o vice-presidente Rollo assumir, ótimos companheiros darão respaldo perante ao presidente. Companheiros leais estarão com ele quando voltar”, disse José Rubens.

Baseado no parecer da CIS, a portaria de Peres foi cassada, as obrigações previstas no estatuto foram restituídas, assim como o acesso ilimitado ao clube e a documentos, além do desbloqueio do e-mail corporativo.

