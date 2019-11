Com show de Soteldo, Santos vence Goiás no Serra Dourada

Neste sábado, com uma bela atuação coletiva, o Santos derrotou o Goiás por 3 a 0, no Serra Dourada, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grande nome do Peixe foi Soteldo, que marcou dois gols, sendo um deles um golaço, e ainda deu uma assistência para Marinho fazer o outro.

Com o resultado, o Santos foi a 64 pontos, mantendo-se na terceira colocação do Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o São Paulo, na Vila Belmiro, no sábado, às 17h. Enquanto isso, o Goiás estacionou nos 42 pontos, na décima posição. O próximo compromisso do time é contra o Vasco, no dia 18, às 19h30, em São Januário.

O jogo – Com a posse de bola no campo de ataque, o Santos teve bom início no Serra Dourada. A primeira chance dos visitantes veio com Sánchez, que arriscou chute da entrada da área e exigiu boa defesa de Tadeu. Logo em seguida, o uruguaio foi à linha de fundo pela direita e cruzou à meia altura para Soteldo, que bateu de primeira e viu Fábio Sanches tirar em cima da linha.

Na sequência, Soteldo balançou pela esquerda e levantou na medida para Sasha, que testou de longe e Tadeu foi buscar a bola no ângulo esquerdo. Aos 24 minutos, após Yago Felipe afastar cruzamento, Soteldo pegou de primeira com a perna direita e acertou chute de rara felicidade no ângulo esquerdo. Golaço do venezuelano.

O Santos teve grande chance de ampliar no início do segundo tempo, porém desperdiçou. Soteldo fez ótima jogada pela esquerda e rolou para trás, encontrando Sánchez, que de frente para a meta finalizou para fora. Na sequência, o Goiás levou perigo em falta frontal batida por Rafael Vaz. O zagueiro pegou forte na bola, Everson fez a defesa e, na sobra, Soteldo afastou cruzamento perigoso.

Aos 14 minutos, Jorge recuperou a bola na intermediária, soltou para Jean Mota, que lançou Soteldo. O venezuelano rolou com precisão para Marinho, que invadiu a área e bateu no canto esquerdo da meta defendida por Tadeu. No lance seguinte, Sasha perdeu grande chance de fazer o terceiro. O atacante recebeu passe de profundidade e chutou em cima do goleiro do Goiás.

Sem tirar o pé do acelerador, o Peixe marcou seu terceiro gol aos 27 minutos. Marinho fez grande jogada pela direita, cortou para dentro e cruzou para Soteldo na segunda trave. O camisa 10 pegou de primeira, com o pé esquerdo, mandando para as redes.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 3 SANTOS

Data: 8 de novembro de 2019 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Silbert Faria Sisquim (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Rafael Vaz, Michael, Alan Ruschel, Gilberto (Goiás); Alison, Jorge (Santos)

GOLS:

Santos: Soteldo (26 minutos do 1 º tempo e 27 minutos do 2º tempo), Marinho (14 minutos do 2º tempo)

GOIÁS: Tadeu, Breno, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson (Alan Ruschel); Gilberto, Léo Sena (Papagaio) e Yago Felipe (Kaio); Michael, Leandro Barcia e Thalles

Técnico: Ney Franco

SANTOS: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Jorge; Alison (Felipe Jonatan), Carlos Sánchez e Jean Mota (Pituca); Marinho (Tailson), Soteldo e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli