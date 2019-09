Com gols de Cueva e Derlis, reservas do Santos goleiam time sub-20

Os reservas do Santos venceram a equipe sub-20 por 4 a 1 na manhã deste domingo, no CT Rei Pelé. Os gols foram marcados por Derlis González, Felipe Jonatan, Luan Peres e Cueva. Alexandre Tam fez o de honra dos juniores.

O Peixe do técnico Jorge Sampaoli contou com os atletas que não atuaram desde o início da derrota por 3 a 0 para o Grêmio no último sábado, na Vila Belmiro.

Sem folga, o Alvinegro voltará a treinar na tarde desta segunda-feira à tarde. O próximo compromisso será diante do Fluminense, quinta-feira, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos ainda ocupa a terceira colocação, com 37 pontos, mas agora está a oito do líder Flamengo.