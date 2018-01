Com dificuldade para contratar camisa 9, Santos promove ‘velhos conhecidos’

O Santos não está encontrando vida fácil na busca por um substituto de Ricardo Oliveira. O argentino Barcos, que estava na mira, acabou renovando seu contrato com a LDU, do Equador, na última quinta-feira. Gilberto, que atuou pelo São Paulo em 2017 e está sem contrato, segue negociando com o Peixe.

Por conta dessa dificuldade no mercado, os santistas podem apostar em ‘velhos conhecidos’ da torcida no início do Campeonato Paulista. Os jovens Stéfano Yuri e Diego Cardoso, crias da base, foram reintegrados ao elenco profissional na última quinta.

Após a conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2014, os dois ‘subiram’ com o ex-técnico Oswaldo de Oliveira, até começaram bem, mas nunca se firmaram no time principal e rodaram por várias equipes do Brasil.

Na última temporada, Stéfano Yuri foi emprestado para o Vila Nova. Diego Cardoso, por sua vez, participou do Brasileirão de Aspirantes pelo Santos B e foi um dos destaques do time. A dupla será testada no profissional pelo técnico Jair Ventura durante a pré-temporada.

O bom desempenho na última temporada fez Cardoso renovar seu contrato com o Peixe até dezembro de 2019. Já Stéfano Yuri tem vínculo com o alvinegro até agosto deste ano.