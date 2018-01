Barcos frustra Santos e renova contrato com a LDU; Peixe quer Gilberto

A LDU (Liga Deportiva Universitária), do Equador, anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato do atacante Hernán Barcos. A confirmação veio por meio do Twitter oficial da equipe sul-americana.

O argentino estava na mira do Santos para suprir a vaga deixada por Ricardo Oliveira, que acertou com o Atlético-MG. Porém, os santistas não avançaram nas negociações e o centroavante optou por permanecer no Equador.

“O pirata goleador fica em casa! Renovamos a sua permanência na Liga e seguimos preparando grandes coisas para este 2018”, escreveu a LDU, no post de sua rede social.

Sem Barcos, o Peixe segue negociando com Gilberto, ex-São Paulo. Sem contrato desde o último domingo, ele recebeu diversas propostas nos últimos dias. O centroavante, que já atuou pelo Toronto, da Itália, tem o interesse em voltar para a Europa.

Apesar disso, o Santos tem um ‘trunfo’ para convencer Gilberto. Gustavo Vieira, novo diretor executivo de futebol do alvinegro e que trabalhou no São Paulo, foi o responsável por levar o atacante ao time do Morumbi em 2016.