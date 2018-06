Chegada de Ricardo Gomes dá novo fôlego para William Machado no Santos

A contratação de Ricardo Gomes como executivo de futebol dá novo fôlego para William Machado no Santos. O gerente cogitou sair, mas vai esperar a reformulação a ser feita no clube.

Mesmo descontente com alguns fatos ocorridos no Peixe durante o primeiro semestre, William prefere aguardar por boas notícias nas próximas semanas para reavaliar seu futuro. O profissional entende que não seria correto se demitir agora, em meio a tantas mudanças.

A certeza deste momento é estar com Ricardo em seu começo no alvinegro. William Machado sempre foi a favor da chegada de um executivo e quer ajudá-lo nessa transição, mostrando o que foi feito até aqui e o que é necessário mudar.

Sem Gustavo Vieira, executivo demitido em fevereiro, William passou a ser cobrado na busca por reforços, mas essa não é a função. O objetivo do presidente José Carlos Peres é dividir a atuação no mercado com Ricardo Gomes.

“É um cargo que está há pouco tempo no Brasil. Sou um agente facilitador dentro da comissão técnica. Futebol cresceu muito. Temos equipes multidisciplinares, fisiológica, médica, fisioterapia, preparação, logística e a parte técnica e atletas. Meu trabalho é fazer com que essas equipes trabalhem de forma harmoniosa. Não é fácil. Falo de 50 pessoas. Diariamente, tomamos decisões para o lado esquerdo ou direito, o que é melhor. Montamos logística, por exemplo. Meu papel é esse. Fazer com que cada uma dessas pessoas trabalhem da melhor forma possível em busca do mesmo objetivo”, falou William sobre seu cargo no Santos, em maio.