Ceará não quer briga com o Santos e espera multa de lateral nesta terça

O Ceará espera pelo pagamento de Felipe Jonatan ainda nesta terça-feira para não precisar pensar em acionar o Santos na Justiça.

Como publicado pela Gazeta Esportiva, o Peixe prometeu pagar os R$ 6 milhões da multa rescisória entre segunda e terça. O Alvinegro, com dificuldades financeiras e uma das contas bloqueadas, corre viabilizar a quantia.

O Vozão está incomodado com a postura do Santos na negociação. A pergunta feita por um dos diretores do clube foi: “E se ele tem uma lesão enquanto treina sem contrato?”.

O Peixe, em contrapartida, não vê risco judicial e nem de não ter o atleta à disposição. O Alvinegro afirma que notificou o Ceará sobre o pagamento da multa e teve a liberação para o jogador vir.

A família de Felipe Jonatan veio para São Paulo nesta terça e a expectativa do Santos é da estreia contra o Oeste, sábado, no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

