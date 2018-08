Camisa 9 bomba, e Rodrygo representa grande maioria das vendas no Santos

A camisa 9 de Rodrygo foi bem aceita pela torcida. Há uma semana, o atacante foi surpreendido com o número para todas as competições. E, desde então, o atacante representa 80% das vendas nas lojas oficiais do Santos.

Antes da numeração ser oficializada – antes era só na Libertadores -, Rodrygo já vendia metade das camisas no Peixe. Ele é, disparado, quem melhor rende comercialmente no clube.

“As camisas 7, 9 e principalmente a 10, por toda a simbologia que representa ao Santos, são sempre as mais vendidas, e isso é potencializado dependendo de quem a veste. No caso do Rodrygo, o fato de ele ter caído nas gracas da torcida e representar esse DNA do clube fez com que as vendas das camisas 9, com o nome dele às costas, aumentasse”, disse Tommy Kamimura, gerente comercial da Meltex Franchising, responsável pela administração das lojas, à Gazeta Esportiva.

Referência técnica no Santos, Rodrygo foi negociado com o Real Madrid por 54 milhões de euros (R$ 235 mi), mas só será “entregue” em julho de 2019. A joia tem 17 anos e 35 jogos na temporada, com nove gols e três assistências.