Cabeceador, Eduardo Sasha tem bom início de 2018 pelo Santos

Enquanto Gabigol reuniu todos os holofotes na Vila Belmiro, Eduardo Sasha foi uma contratação sem grife no Santos. O atacante, sem espaço no Internacional, chegou por empréstimo como aposta do técnico Jair Ventura. E tem dado certo.

Com dois gols em quatro jogos, Sasha já se tornou titular do Peixe. Centroavante diante do Palmeiras, o atleta mostrou polivalência e foi ponta-esquerda contra a Ferroviária.

E com 1,73 m de altura, Eduardo Sasha mostra a qualidade em um fundamento que não era esperado: o cabeceio. Os dois gols marcados foram pelo alto. E ele quase fez outros dois dessa forma contra Ituano e Palmeiras.

Sasha deve ser mantido como titular na partida contra o São Caetano, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Com Gabigol escalado como centroavante por Jair, o ex-Colorado vai seguir pelos lados do campo.

Eduardo Sasha tem contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro. O Santos fixou um valor de compra, mas o número pedido pelo Internacional não foi divulgado.