Bryan Ruiz desembarca em SP e é recebido com festa de torcedores

O novo reforço do Santos já está em São Paulo. Após breve período de férias por ter defendido a Costa Rica na Copa do Mundo, Bryan Ruiz desembarcou no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na manhã deste domingo e foi recebido com festa pelos torcedores lá presentes.

O meia chegou ao som de “não é mole, não! Bryan Ruiz, maestro do Peixão” e parou para atender a torcida. Logo na sequência pegou um carro rumo à cidade de Santos, no litoral paulista. Pelas redes sociais, o clube publicou um vídeo do mais novo reforço para o meio campo, que celebrou sua chegada.

“Olá a todos os santistas! Já estou em Santos, pronto para começar os treinos. Vou fazer todo o possível para começar a jogar rápido e ajudar a equipe a conseguir os resultados que todos queremos. Estou muito feliz de estar no Santos. É um orgulho que nem todos podem ter”, disse o jogador.

O costarriquenho assinou contrato de dois anos e deve se juntar ao elenco nesta segunda-feira. No entanto, ainda não teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o que dificuldade sua participação no duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira.