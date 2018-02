Bruno Henrique explica lesão e uso de óculos: “Posso até perder a visão”

Bruno Henrique falou pela primeira vez, em entrevista à Rádio Santos, sobre a contusão na retina do olho direito, que o afasta dos gramados desde os primeiros minutos da partida contra o Linense, no dia 17 de janeiro, pela estreia do Campeonato Paulista.

O atacante explica que a recuperação é lenta, não dá prazo para retorno e e confirma o uso de óculos quando voltar para não correr risco de perder a visão.

“Fico triste de estar distante do que eu mais gosto de fazer, que é jogar futebol, dar alegrias ao torcedor santista. É uma lesão que não foi simples. Nem todos sabem o que aconteceu, mas tive uma lesão que machucou cinco partes do meu olho. Mas estou me recuperando bem, conto com a paciência de todos. Sei que todos querem que eu volte rápido, mas ainda é cedo. A evolução é lenta. Espero que vocês tenham paciência, logo eu vou estar de volta”, contou o camisa 11.

“Já está determinado. Quando eu voltar vou ter de usar esses óculos por um mês para não tomar outro trauma e é chato falar, mas posso até perder a visão. Vai ser bom para mim e acho que não vai me atrapalhar em nada… Tive uns dias de ansiedade. O médico falou que isso só prejudicaria minha recuperação. Tive de entender que o processo é lento e que preciso ter paciência para logo estar 100% para ajudar”, completou.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes nesta quinta-feira, o especialista em retina Dr. Celso Afonso disse que Bruno Henrique se recuperará em, no mínimo, mais um mês.