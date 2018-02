Bruno Henrique desmente boato de perda de visão: “Não corro risco”

Um boato sobre a perda de visão de Bruno Henrique após contusão na retina do olho direito se espalhou nas redes sociais nesta segunda-feira. O atacante do Santos desmentiu a “notícia” de complicações na recuperação.

“Fala, galera. Venho aqui desmentir a notícia que soltaram dizendo que irei perder a visão. Não corro mais esse risco. Estou recuperado, até mais”, disse o camisa 11.

Bruno Henrique recebeu uma bolada no olho nos primeiros minutos da partida contra o Linense, no último dia 17, pela estreia do Campeonato Paulista. Com lesões em cinco partes da retina, ele se reabilita lentamente e deve voltar a atuar apenas em março.

Quando for liberado pelo departamento médico, o santista precisará usar óculos de proteção por pelo menos um mês.

“Já está determinado. Quando eu voltar vou ter de usar esses óculos por um mês para não tomar outro trauma e é chato falar, mas poderia até perder a visão. Vai ser bom para mim e acho que não vai me atrapalhar em nada… Tive uns dias de ansiedade. O médico falou que isso só prejudicaria minha recuperação. Tive de entender que o processo é lento e que preciso ter paciência para logo estar 100% para ajudar”, disse o atacante, à Rádio Santos FC, na última sexta-feira.