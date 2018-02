Atacante do time B recebe sondagens, e Santos deve emprestá-lo

O Santos deve emprestar nos próximos dias o atacante Diego Cardoso, da equipe B. Vitória, Ponte Preta e Guarani demonstraram interesse no jogador revelado nas categorias de base do Peixe.

Diego não esperava voltar ao Santos B depois de iniciar a pré-temporada no elenco profissional com o técnico Jair Ventura. Com esse cenário, o atleta e seu representante preferem que ele atue por outra equipe do futebol brasileiro.

Em novembro de 2017, a um mês do fim do contrato, o Santos renovou o vínculo de Diego Cardoso até dezembro de 2019. Ele foi um dos destaques do alvinegro na Copa Paulista e no Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

O Santos B já se reapresentou para 2018, sob o comando do técnico Reginaldo Lima. Kleiton Lima foi demitido e a categoria passa por reformulação.