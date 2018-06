Santos busca adequar Sánchez ao Brasil para fechar contratação

Acertado verbalmente com o Monterrey, o Santos esbarra no salário de Carlos Sánchez para fechar a contratação. O Peixe negocia há vários dias para adequar os vencimentos à realidade do Brasil. A compensação financeira pelo fim do contrato, válido até o fim do ano, é de 1 milhão de dólares (R$ 3,7 mi). A proposta foi enviada no dia 14 de junho.

O poderio financeiro no México faz com que o meia de 33 anos peça quase R$ 500 mil por mês. O alvinegro quer pagar, no máximo, R$ 400 mil. Mesmo com o impasse, o presidente José Carlos Peres segue confiante. O novo executivo de futebol Ricardo Gomes aprovou a negociação.

Sánchez está disputando a Copa do Mundo da Rússia pelo Uruguai, mas já deu o aval para a ida ao Santos. Os representantes querem resolver o futuro do jogador antes do fim da competição. A Celeste enfrentará Portugal nas oitavas de final, sábado, às 15h (de Brasília).

Carlos Sánchez é polivalente. Segundo volante de origem, ele tem facilidade de atuar aberto pelo lado direito do ataque. Ele é destro, tem 1,70 m de altura e foi campeão da Libertadores pelo River Plate-ARG em 2015. O atleta ainda passou por Aragua-VEN, Godoy Cruz-ARG e Puebla-MEX.

O Santos ainda quer ao menos um meia e um centroavante para o segundo semestre. A primeira de duas parcelas da venda de Rodrygo ao Real Madrid – de 20 milhões de euros (R$ 88 mi) será depositada no fim de julho. O restante entrará nos cofres alvinegros em julho de 2019, na apresentação como reforço do clube espanhol.