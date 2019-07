Após sondagens, Santos não avança por substituto para Jean Lucas

O Santos sondou alguns jogadores nos últimos dias, mas ainda está distante de um substituto para Jean Lucas, negociado com o Lyon (FRA).

O Peixe, por meio de Jorge Sampaoli e da análise de desempenho, busca novas opções no mercado. O Alvinegro adota cautela para dar um tiro certo e contar com características semelhantes às de Jean Lucas no elenco.

Hernani, do Zenit (RUS), foi um dos alvos, porém, de acordo com o presidente José Carlos Peres, o valor de compra fixado pedido está além da capacidade financeira do clube. O empresário Luiz Roberto Zini Júnior afirma que não houve qualquer proposta ou negociação aberta.

O Santos ainda foi atrás de Lucas Silva, de volta ao Real Madrid (ESP) após empréstimo ao Cruzeiro e soube do salário alto e inviável. Também ocorreu o “não” do Flamengo para o empréstimo de Ronaldo – nesse caso, a diretoria ainda aposta na boa relação com o Rubro-Negro para conseguir a liberação.

Guilherme, do Olympiakos (GRE), agrada, mas é caro e tem negociação em andamento com o mundo árabe. Léo Sena, do Goiás, é avaliado pela inteligência do Peixe e pode ser uma solução mais barata. Os analistas colhem informações sobre o capitão do Esmeraldino.

Diante do atual cenário, é improvável que o Alvinegro tenha um novo volante até a retomada do Campeonato Brasileiro, dia 13 de julho, contra o Bahia, em Salvador, pela 10ª rodada.

