Após período de folga, jogadores se reapresentam nesta segunda-feira

Depois do período de folga recebido pela parada para a Copa do Mundo, o elenco do Santos volta aos trabalhos e se reapresenta nesta segunda-feira no Centro de Treinamentos Rei Pelé, às 15h (horário de Brasília), quando realizarão uma bateria de exames.

Nesse meio tempo, foi decidida a permanência de Jair Ventura, após uma reunião do Comitê de Gestão. A diretoria optou por dar uma nova chance ao treinador no segundo semestre, ajudando-o também ao promover uma melhora na qualidade do elenco e com a chegada de um novo executivo de futebol.

O escolhido para o cargo foi Ricardo Gomes. O treinador foi unanimidade entre os diretores e chega para o lugar de Gustavo Vieira, demitido após menos de dois meses de trabalho. Assim, o departamento de futebol conta William Machado como gerente técnico, Sérgio Dimas como gerente administrativo e Diogo Castro como coordenador.

Além disso, o Peixe confirmou dois amistosos para o mês de julho. Enfrenta o Monterrey no dia 7, no BBVA Bancomer, e o Querétaro no dia 10, na Corregidora. Havia a possibilidade de mais dois jogos, que acabaram não se concretizando.

Com 13 pontos conquistados, o Santos ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro e faz sua pior campanha até a 12ª rodada da competição desde 2015, somando seis derrotas, um empate e quatro vitórias. E além disso, o alvinegro terá uma pedreira logo de cara no retorno do campeonato.

No dia 19 de julho, quinta-feira, o Peixe recebe a equipe do Palmeiras para mais um clássico. O último encontro eles aconteceu na semifinal do Paulistão, quando o Verdão garantiu vaga na final de vencer o jogo de volta nos pênaltis. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio do Pacaembu.