Após ficar fora em 2018, Vanderlei sonha em disputar a Copa no Catar

Antes do início da Copa do mundo, o goleiro Vanderlei era um dos preferidos para estar entre os goleiros brasileiro na competição. No entanto, o arqueiro santista ficou de fora da lista, que ficou composta por Alisson, Ederson e Cássio. Mesmo tendo sido preterido pelo técnico Tite, o jogador afirmou não ter ficado sentido com a sua ausência na convocação.

“Deus sabe das coisas. não era pra ser assim. Não foi dessa vez e a Seleção também estava bem servida na posição. Infelizmente o Hexa não veio mas estaremos torcendo para que na próxima Copa de tudo certo”, afirmou o goleiro em entrevista exclusiva ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Mesmo não tendo a oportunidade de demonstrar a sua qualidade com a camisa da Seleção Brasileira, o goleiro de 34 anos não tem descartada a ideia de quem sabe defender as cores do Brasil daqui quatro anos, na Copa do Mundo no Catar.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“É óbvio que tenho chances ainda. Agora começa um novo ciclo. Um novo trabalho para a próxima Copa do Mundo. Tenho que estar bem no clube, buscar fazer o melhor trabalho, em todos os campeonatos estar se destacando que a chance aumenta. Pelo menos de ter a chance de ser observado na Seleção”, garantiu o goleiro.

No entanto, para seguir sonhando com a sua convocação, Vanderlei deve apresentar atuações tão boas quanto às que vinha apresentando antes, agora neste retorno do Campeonato Brasileiro. Para isso, o arqueiro acredita que o período de preparação durante a pausa para a Copa foi importante para que o Santos retorne com um futebol mais consistente para esse segundo semestre.

“A pausa foi boa. A gente vinha numa maratona de jogos pela própria Copa do Mundo. Tivemos semana que fizemos até três jogos. Então esse descanso foi importante e também pela preparação, pro Jair ajustar alguns ponto que ele achava importante para estarmos bem contra o Palmeiras, que é o nosso principal objetivo.