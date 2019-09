Após afastamento, Renato assina contrato com o Santos

O ídolo Renato assinou contrato com o Santos até dezembro de 2020, fim da gestão do presidente José Carlos Peres. O cargo é de “gerente de futebol”.

Renato foi anunciado como “executivo de futebol” no segundo semestre de 2018, quando era atleta. O ex-volante assumiu a função em janeiro, ainda sem assinar um vínculo e precisou se ausentar de vez em março por problema familiar.

Em seu retorno ao cotidiano no CT Rei Pelé, efetivamente em agosto, Renatinho viu Paulo Autuori como “diretor de futebol” e chefe do departamento. O agora dirigente conversou com o presidente José Carlos Peres e abriu mão da nomenclatura anterior, até por estar abaixo de Autuori na hierarquia. O salário será baixo para os padrões de dirigente.

“Renato assinou. Ele abriu mão (do cargo de executivo de futebol) e é gerente. Renato tem coração e caráter enormes”, resumiu Peres, à Gazeta Esportiva.

Dessa forma, o Santos volta a ter dois gerentes – além de Renato, o Peixe conta com Gabriel Andreata. O ex-jogador tratará de assuntos mais técnicos, como a relação com elenco e impasses contratuais. Andreata, indicado por Jorge Sampaoli, cuidará de questões administrativas e relacionadas à comissão técnica. Cenário semelhante ocorreu em parte de 2018, com William Machado e Sérgio Dimas na gerência.

Paulo Autuori está planejando o departamento de futebol do Santos, incluindo as categorias de base e o futebol feminino, e irá anunciar o organograma completo em breve. Outra novidade no clube é William Thomas, ex-gerente do Departamento de Informação do Futebol (DIF) do Athletico-PR. O profissional tem a missão de integrar as diferentes áreas do Peixe.

Mesmo com os ajustes, José Carlos Peres seguirá negociando chegadas e saídas. A ideia, porém, é diminuir as atividades do presidente para que sobre tempo para o mais importante. Nos últimos meses, o mandatário tratou de reforços, renovações, empréstimos, reformas e outros assuntos simultaneamente.

