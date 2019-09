Santos aguarda projeto de Autuori para oferecer renovação a Sampaoli

O Santos decidiu, em agosto, propor um novo contrato a Jorge Sampaoli, válido até 2023, como antecipou a Gazeta Esportiva. O Peixe, porém, ainda não fez essa oferta. O atual vínculo do treinador se encerrará em dezembro de 2020.

De acordo com o presidente José Carlos Peres, o Alvinegro não tem pressa e aguarda pelo projeto do diretor de futebol Paulo Autuori. Ele prepara o desenho do departamento de futebol, incluindo o ídolo Renato e William Thomas, com metas a buscar nesta temporada e, principalmente, a partir de 2020.

Renato atuará ao lado do gerente de futebol Gabriel Andreata para tratar das necessidades da comissão técnica e elenco no CT Rei Pelé e nas viagens. Ambos também ajudarão a evitar novos problemas contratuais com jovens jogadores e identificar possíveis reforços. Anunciado como executivo de futebol antes de problemas familiares, o ex-volante não tem a nomenclatura definida e assinará acordo em breve.

Indicado por Paulo Autuori, William Thomas era gerente do Departamento de Informação do Futebol (DIF) do Athlético. Diferentemente do emprego anterior, ele não trabalhará diretamente com o setor de análise de desempenho, chefiado no Santos por Bebeto Sauthier, mas sim no desafio de aperfeiçoar e integrar as diferentes áreas – profissional, base e feminino.

Mesmo com os ajustes, José Carlos Peres seguirá negociando chegadas e saídas. A ideia, porém, é diminuir as atividades do presidente para que sobre tempo para o mais importante. Nos últimos meses, o mandatário tratou de reforços, renovações, empréstimos, reformas e outros assuntos simultaneamente.