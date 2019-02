Alison evolui no ataque e é a maior surpresa do Santos na visão de Sampaoli

Ainda na pré-temporada, Jorge Sampaoli esboçou o Santos sem um volante de contenção. Sem Alison, o time teve Diego Pituca e Carlos Sánchez à frente da defesa.

Para o amistoso contra o Corinthians, porém, Sampaoli deixou Sánchez no banco para fortalecer a equipe reserva do segundo tempo e deu uma chance para Alison – e ele não saiu mais.

De acordo com pessoas próximas ao treinador, Alison é a maior surpresa do seu comando no Peixe, mais até do que Jean Mota, artilheiro do Campeonato Paulista com sete gols em sete jogos.

Sampaoli via enorme poder de marcação em Alison, mas lamentava, depois de análise de vídeos, a falta de participação no ataque. E os treinamentos e jogos mostraram outra faceta do antigo “cachorro louco” ou “pitbull”, apelidos dados pela torcida.

Alison é quem mais desarma e intercepta na equipe, porém, tem duas assistências na temporada e acerta, de acordo com a análise de desempenho, 95% dos passes. O camisa 5 tem se esforço para arriscar lançamentos e viradas de jogo, finalizado mais e aparecido como elemento surpresa no ataque, a exemplo do gol diante do Altos, no Piauí, pela Copa do Brasil.

Com Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota em alta, Sampaoli vê o meio-campo como setor mais bem servido do elenco. O argentino ainda é fã de Cueva e Soteldo e vê muito potencial em Jean Lucas. Mesmo assim, aprovou a negociação por Jobson, do Red Bull Brasil.

