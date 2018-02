100%, Veríssimo aposta na base do Santos por títulos: “Elenco é forte”

O Santos sofreu com perdas importantes como Zeca, Lucas Lima e Ricardo Oliveira, e só contratou três reforços – Romário, Eduardo Sasha e Gabigol. E mesmo com os problemas, vem tendo desempenho regular no Campeonato Paulista, líder do Grupo D, com 14 pontos.

Para Lucas Veríssimo, o segredo é apostar nas categorias de base. O zagueiro crê que o elenco é forte e mostra confiança em títulos na temporada sob o comando de Jair Ventura.

“A base do Santos sempre dá conta do recado, por isso precisamos apostar e blindar os meninos. Sou formado aqui no clube e passei recentemente por esse período de transição, sei como é e tento ajudar ao máximo. Nosso elenco é forte, o professor Jair tem feito um excelente trabalho e tenho certeza de que brigaremos por todas as competições para conquistar os títulos que deixamos escapar no ano passado”, diz o defensor.

Sem contar Bruno Henrique e Vitor Bueno, que atuaram por poucos minutos, Lucas Veríssimo é o único jogador com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Com ele em campo, são três vitórias – Linense, São Caetano e São Paulo -, e nenhum gol sofrido.