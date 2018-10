Pratto já imagina final contra o Boca: “Vai ser f…, né?”

O River Plate conquistou uma classificação heroica na noite dessa terça-feira, em cima do Grêmio, dentro da Arena, em Porto Alegre. Depois de perder em Buenos Aires e sair atrás no Sul do Brasil, os argentinos arrancaram uma improvável virada por 2 a 1, já nos minutos finais do confronto.

Tanta emoção mexeu com Lucas Pratto, centroavante do River, mas velho conhecido dos brasileiros pelas passagens por Atlético-MG e São Paulo. Tudo porque nessa quarta-feira o Boca Junior pode também confirmar sua vaga na grande final da Copa Libertadores da América.

“Vai ser f…, né?”, admitiu o jogador, em entrevista ao Sportv, despreocupado com o palavrão que soltou ao vivo. “Vamos esperar amanhã (essa quarta) o resultado, mas para nós tanto faz. Nós queremos ser campeões, então qualquer rival é a mesma coisa”, completou.

Conhecido por sua gana demonstrada em campo em cada bola disputada, Lucas Pratto chegou a segurar a emoção ainda dentro do gramado, debaixo de muita chuva, enquanto comemorava, até em meio a entrevista, a classificação do River Plate.

“A verdade é que não me emociono com muitas coisas, mas hoje merecíamos um prêmio, viemos aqui e conseguimos. A verdade é que tivemos muita personalidade”, concluiu.