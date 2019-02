Real Madrid perde a paciência e coloca Bale no mercado, diz jornal

A relação Gareth Bale e Real Madrid ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira. Segundo o jornal espanhol AS, os Merengues perderam a paciência com o galês, que não chamou o protagonismo com a saída de Cristiano Ronaldo, e devem colocá-lo no mercado de transferências.

Além do desempenho aquém das expectativas, o Real Madrid está insatisfeito com o pouco comprometimento de Bale. Na Espanha desde 2013, o atacante ainda não aprendeu a falar o idioma local, fato que irrita o clube e impossibilita um maior entrosamento com o restante do elenco.

Na última temporada, os Merengues já haviam dado sinais de que poderiam negociar o atleta, mas os dois gols na decisão da Liga dos Campões, um deles de meia bicicleta, que renderam a vitória diante do Liverpool, deram uma sobrevida ao galês.

Veja também: Real Madrid quer contratar jovem português tido como sucessor de Cristiano Ronaldo

Com a atuação de gala na final do torneio continental, Bale ganhou prestígio e começou a atual temporada como titular, ainda com Julen Lopetegui, mas logo caiu de produção e sua presença entre os onze inicias passou a ser esporádica. Sob comando de Santiago Solari, o galês perdeu ainda mais espaço e tem amargado a reserva de Vinícius Júnior, brigando por posição com Marco Asensio e Lucas Vázquez.

Contratado em 2013 por R$ 315 milhões, no que foi a maior transferência da época, Bale nunca conseguiu se firmar no Real. Agora, o clube busca recuperar o dinheiro investido ao estipular o preço de 100 milhões euros (por volta de R$ 420 milhões) pelo jogador de 29 anos, mesma quantia desembolsada há seis anos.