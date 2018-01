Real Madrid libera empresário de Cristiano Ronaldo para negociar jogador

Segundo o jornal português Record, Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, recebeu “carta branca” do Real Madrid para negociar o jogador. Contudo, um valor não foi estipulado para o atleta, um detalhe que pode atrapalhar futuras negociações.

O português de 32 anos está insatisfeito com o clube madrilenho e com as promessas não cumpridas do presidente Florentino Pérez, principalmente por uma melhoria no contrato. A publicação afirma que a relação entre o presidente e o atleta estão muito desgastadas.

Vencedor da Bola de Ouro e o prêmio de Melhor jogador da Fifa no ano passado, Ronaldo não se sente valorizado e acha injusta a diferença salarial que tem em relação a Messi e Neymar.

Messi recebe um salário de 50 milhões de euros (196 milhões de reais) líquidos por ano, enquanto Neymar chega aos 36 milhões (141 milhões de reais). Enquanto isso, o português recebe 21 milhões de euros (82 milhões de reais) anuais.

Cristiano Ronaldo estendeu seu vínculo com o clube até 2021 em 2016, e foi decisivo no título da Liga dos Campeões no ano passado.