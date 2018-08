Keylor Navas: “Quero sair do Real Madrid tanto quanto quero morrer”

A transferência do goleiro belga Thibaut Courtois ao Real Madrid em nada mudou a vontade do arqueiro Keylor Navas de permanecer no time merengue. Quem garantiu isso foi o próprio costa-riquenho, em entrevista à Cadena SER e Onda Cero, da Espanha.

“Claro, seguirei dizendo com força. Quero sair do Real Madrid tanto quanto quero morrer”, disparou o experiente goleiro.

Considerado um dos melhores em sua posição, Keylor Navas viu sua equipe, o Real Madrid, contratar o goleiro do Chelsea Thibaut Courtois nesta quarta-feira. Agora, o costa-riquenho terá que disputar posição com o belga, eleito o melhor arqueiro da Copa do Mundo.

Navas venceu três Liga dos Campeões, três Mundiais de Clubes e duas Supercopas da Uefa com a camisa do Real Madrid, além de um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.