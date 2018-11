Zé Roberto recorda início e boas lembranças na Portuguesa

Mesmo aposentado dos gramados, Zé Roberto ainda mantém lembranças da época em que atuava profissionalmente. O atual diretor do Palmeiras divulgou em suas redes sociais uma foto ainda no início de carreira, quando era um recém-promovido ao profissional da Portuguesa.

“Era um treino de fundamento com o Prof. Cassiá e ao fundo o Norberto, Tiba, Simão, Nildo. Eu tinha uns 18 anos e estava subindo pra treinar com o profissional lá no Estádio do Canindé. Boas lembranças…”, escreveu.

A Portuguesa foi o ponto de partida de Zé Roberto para o mundo, principalmente pela campanha do vice-campeonato nacional de 1996, perdendo o título para o Grêmio, em Porto Alegre. Atualmente, a Lusa joga a Série A2 do Paulista e está fora das divisões do Brasileirão.