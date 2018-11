“Rei do Acesso”, Luís Carlos Martins é o novo técnico da Portuguesa

Na noite desta sexta-feira, a Portuguesa anunciou a chegada de seu mais novo técnico: Luís Carlos Martins, que, na verdade, é um velho conhecido da torcida rubro-verde. Aos 63 anos de idade, o treinador viverá sua segunda passagem pelo clube e chega para comandar a equipe na Série A2 do Campeonato Paulista.

Luís Carlos esteve à frente da Lusa em 2003, assumindo o time após o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. No Canindé, o comandante não conseguiu fazer jus ao apelido de “Rei do Acesso”, atribuído em função dos 17 acessos que conseguiu na carreira.

O último foi pelo São Caetano, em 2017, quando foi campeão da Série A2 e levou o time de volta à elite estadual. Além do Azulão, o técnico acumula passagens por diversos times do futebol paulista e brasileiro, como é o caso de Santo André, Oeste, Comercial, Noroeste, Ituano, União Barbarense, América-RN, Vila Nova, Juventude, Fortaleza, Mirassol, entre outros.

Se permanecer no cargo, Luís Carlos Martins também terá como objetivo colocar a Portuguesa de volta a uma divisão nacional. Para tal, a Lusa precisa ser campeã da Copa Paulista, que garante o acesso à Série D do Brasileirão. Vale lembrar que 2020 é o ano do centenário do clube.